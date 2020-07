Coronavirus, in Iran 2.517 morti

(Afp)

Sono 139 le persone morte in Iran a causa del nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Sanità di Teheran, aggiornando a 2.517 il totale delle vittime. Sono invece 35.408 i contagi in totale nella Repubblica islamica, 3.076 i nuovi casi. A essere in gravi condizioni sono 3.206 pazienti, mentre sono 11.679 quelli guariti.

In Iran è risultato positivo al test del Covid-19 anche il lanciatore del disco iraniano Ehsan Hadadi, medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2012. Lo rende noto l'emittente Press Tv. Hadadi, 35 anni, avrebbe dovuto partecipare ai Giochi olimpici in programma a Tokyo. Da mercoledì è in isolamento volontario nella sua abitazione dopo aver manifestato i sintomi del nuovo coronavirus.