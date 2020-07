Coronavirus, 319 morti in Francia

(Afp)

In Francia nelle ultime 24 ore sono morte a causa del coronavirus altre 319 persone. Ne hanno dato notizia le autorità, secondo cui sale così a 2.314 il numero dei decessi nel Paese, dove si contano anche 4.273 pazienti in rianimazione. "Voglio parlare chiaro ai nostri connazionali", ha detto il primo ministro francese Edouard Philippe, i primi 15 giorni di aprile "saranno ancora più difficili dei 15 giorni appena trascorsi". "La lotta è appena iniziata", ha aggiunto, citato dal sito di le Figaro, aggiungendo che il progredire dell'epidemia Oltralpe è molto rapido e coerente con quanto sta avvenendo in Italia.

La Francia ha ordinato oltre un miliardo di mascherine per proteggere medici e infermieri. Lo ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran, spiegando che le ordinazioni sono state fatte in tutto il mondo, in particolare in Cina. Le consegne verranno scaglionate nelle prossime settimane e mesi, ha aggiunto, citato dal sito di le Figaro. Per facilitare le consegne è stato organizzato un ponte aereo fra Francia e Cina. Veran ha poi detto che sono stati ordinati anche 5 milioni di test per individuare rapidamente, in 15 minuti, l'infezione. L'obiettivo è poter fare 30mila test rapidi in più al giorno a fine aprile, 60mila a fine maggio e 100mila a fine giugno.