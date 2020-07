Coronavirus, guarita moglie del premier canadese Trudeau

Afp

Sophie Gregoire Trudeau, moglie del primo ministro canadese Justin Trudeau, è guarita dal coronavirus. Lo ha scritto in un post di Facebook. "Mi sento molto meglio e ho ricevuto un referto positivo dal mio medico e da Ottawa Public Health", ha scritto sul post sui social media. Gregoire Trudeau ha anche esortato i canadesi a rimanere a casa per prevenire la diffusione del virus e connettersi tra loro usando la tecnologia.

Gregoire Trudeau si era auto-isolata da quando è risultata positiva per Covid-19 a metà marzo dopo un viaggio a Londra. Justin Trudeau annunciò che si sarebbe anche autoisolato e avrebbe lavorato da casa, nonostante non avesse mostrato sintomi. Più di 5.000 casi di virus sono stati registrati in Canada, con oltre 60 decessi, secondo un conteggio dei casi della Johns Hopkins University.