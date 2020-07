Coronavirus, Di Maio: "Dall'Albania lezione di solidarietà"

(Afp)

''L’egoismo non ci appartiene. Dall’Albania una lezione di solidarietà. Grazie al presidente Edi Rama. Sono questi i valori fondanti che l’Europa dovrebbe trasmettere a chi è in difficoltà''. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha deciso di mostrare su Facebook un video con il premier dell'Albania Edi Rama, dopo che il suo Paese ha inviato medici e infermieri in Italia, per aiutare a gestire le conseguenze dell'emergenza coronavirus.