Trump: "Harry e Meghan negli Usa? Non paghiamo per loro sicurezza"

Harry e Meghan negli Stati Uniti? "Non paghiamo per la loro sicurezza". Parola di Donald Trump. Il presidente reagisce con un tweet ruvido alle indiscrezioni relative alla presenza di Harry e Meghan negli Usa. "Sono grande amico e ammiratore della regina e del Regno Unito", cinguetta Trump. "E' stato riportato che Harry e Meghan, che hanno lasciato il Regno Unito, si sarebbero stabiliti in Canada. Ora hanno lasciato il Canada per gli Stati Uniti. In ogni caso, gli Usa non pagheranno per garantire protezione e sicurezza. Devono pagare loro", chiarisce.