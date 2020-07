Coronavirus, Germania studia 'certificato immunità' per riaprire paese

(Afp)

La Germania studia l'introduzione di un 'certificato di immunità' per facilitare il ritorno alla normalità dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus. Il progetto, condotto dal Centro Helmholtz per la ricerca sulle malattie infettive di Braunschweig, si concentra sugli anticorpi che dovrebbero indicare il superamento della malattia da parte di individui che, quindi, sarebbero in grado di riprendere l'attività lavorativa. Come scrive Der Spiegel e come rilancia la stampa britannica, i ricercatori programmano scaglioni di test su 'contingenti' di 100.000 cittadini guariti dal virus. Gli scienziati utilizzeranno i dati per elaborare il piano di riapertura del paese, comprese le scuole.