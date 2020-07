Coronavirus, Di Maio: "Parlamentari si dimezzino stipendi"

(Fotogramma)

"In questa guerra contro il coronavirus tutti stanno facendo sacrifici enormi. E deve valere anche per la politica: deputati e senatori si dimezzino gli stipendi". È la proposta lanciata su Twitter dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Il Movimento 5 Stelle - ha ricordato - ha già donato 3 milioni di euro per l’emergenza. Il buon esempio vale più di un quintale di parole".

In mattinata, ospite di 'Storie italiane' su Raiuno il ministro ha annunciato che oltre agli aiuti già ricevuti, dall'estero potrebbe arrivare altro personale sanitario a sostegno di quello italiano per affrontare l'emergenza coronavirus. "Spero di fare arrivare altri medici dall'estero", ha affermato riferendo che l'Italia chiederà un "ulteriore sostegno in termini di medici, paramedici e operatori sanitari che possano dare un po' di respiro ai nostri".

Gli aiuti ricevuti dall'Albania, ha ribadito Di Maio, sono stati un "grande insegnamento di chi non è un Paese ricco ma ha una grande memoria. Ci ricorderemo di tutti i Paesi che ci hanno aiutato e faremo il massimo per onorare questa amicizia", ha aggiunto il ministro.

Quanto al pacchetto di aiuti varato dal governo per fronteggiare l'emergenza sociale causata dal coronavirus in alcune delle aree più povere del Paese Di Maio ha affermato che "i sindaci vanno sempre ascoltati se hanno bisogno di maggiori aiuti glieli daremo. Stiamo lavorando a un reddito di emergenza", ha aggiunto Di Maio ospite di Storie italiane su Raiuno. Di Maio ha poi sottolineato che, "grazie al reddito di cittadinanza 2,5 milioni di persone possono dare da mangiare ai loro figli e ai loro cari". Non si tratta, ha aggiunto di "assistenzialismo" ma di misure che servono a disinnescare una potenziale "bomba sociale".