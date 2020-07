Coronavirus, 418 morti nelle ultime 24 ore in Francia

(Afp)

Nelle ultime 24 ore negli ospedali francesi sono morti 418 pazienti ricoverati con il Covid-19, il numero più alto di vittime in un solo giorno dall'inizio della crisi. Il numero complessivo dei decessi (sempre fra le persone ricoverate) è di 3.024. Da domenica, sono state ricoverate in Francia altre 1.592 persone. Ma soprattutto, ha spiegato il direttore generale della Sanità, Jérome Salomon, 424 persone in più rispetto a ieri sono in rianimazione, dove sono ammessi a oggi 5056 pazienti. E' il numero di questi pazienti gravi, a suo dire, il dato realmente indicativo per seguire l'evolversi dall'epidemia.