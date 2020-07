Coronavirus, oltre 1000 morti nello Stato di New York

Sono stati superati i mille morti nello Stato di New York a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha riferito il 'New York Times', precisando che nella sola Grande Mela i decessi sono 776. Nelle prossime ore, intanto, si attende la diffusione da parte delle autorità statunitensi di un nuovo bilancio della pandemia a livello nazionale.

A New York città si sta montando un ospedale da campo nel mezzo di Central Park. Il Mount Sinai Hospital e la Ong Samaritan's Purse hanno spiegato che la struttura avrà 68 posti letto, dieci di terapia intensiva. Nello stato di New York sono almeno 59.513 i casi confermati di Covid19, 33.768 nella città. Il sindaco, Bill de Blasio, ha avvisato ieri che la città ha "equipaggiamenti necessari ad andare avanti per una settimana a partire da oggi, con l'eccezione dei ventilatori polmonari". Sono circa 8500 le persone ricoverate in ospedale a New York.