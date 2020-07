Coronavirus, Trump proroga misure: "Picco tra 2 settimane"

(Foto Afp)

Gli Stati Uniti "stanno aiutando molto" l'Italia e la Spagna. Lo ha detto il presidente Donald Trump, nel corso del briefing della task force statunitense contro il coronavirus. Trump ha spiegato che "stiamo inviando loro delle cose, di cui noi non abbiamo bisogno" e "li stiamo aiutando anche in termini monetari".

Quanto agli Usa il picco dei decessi causato dalla pandemia di coronavirus dovrebbe arrivare tra "due settimane". "Niente sarebbe peggio di dichiarare vittoria prima di raggiungerla. Sarebbe la sconfitta più grande di tutte", ha aggiunto Trump sottolineando che "possiamo aspettarci che entro il primo giugno saremo sulla buona strada per il recupero".

Se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno 100mila "potremo dire di aver fatto un lavoro molto buono", ha detto poi il presidente Usa annunciando la proroga di un mese delle misure messe in campo dall'Amministrazione per contenere la propagazione del Covid-19 nel Paese.

Secondo il celebre immunologo americano Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (Niaid) dei National Institutes of Health (Nih) probabilmente gli Stati Uniti arriveranno a contare "milioni di casi di coronavirus" e si teme che il bilancio delle vittime possa oscillare tra "100mila e 200mila morti".