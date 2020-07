Coronavirus, Ema: "40 farmaci e 12 vaccini in sviluppo"

(Afp)

Supportare il rapido sviluppo e l'approvazione di trattamenti e vaccini efficaci e sicuri contro Covid-19 è la massima priorità dell'Agenzia europea dei farmaci (Ema). Gli esperti dell'ente regolatorio sono in contatto con chi sta sviluppando circa 40 farmaci, tuttavia, a oggi, sulla base dei dati preliminari presentati all'Agenzia, nessun medicinale ha ancora dimostrato l'efficacia nel trattamento di Covid-19. Quanto ai vaccini, l'Agenzia è in contatto con gli sviluppatori di una dozzina di potenziali sieri anti-Covid-19.

Tra i potenziali trattamenti per Covid-19 sottoposti a studi clinici per valutare la loro sicurezza ed efficacia contro la malattia ci sono: remdesivir (studio investigativo); lopinavir/ritonavir (attualmente autorizzato come medicinale anti-Hiv); clorochina e idrossiclorochina (attualmente autorizzate a livello nazionale come trattamenti contro la malaria e alcune malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide); interferoni sistemici e in particolare interferone beta (attualmente autorizzato a trattare malattie come la sclerosi multipla); anticorpi monoclonali con attività contro componenti del sistema immunitario.

Quanto ai vaccini, due sono già entrati nella sperimentazione clinica di fase I condotti su volontari sani. In generale, le tempistiche per lo sviluppo sono difficili da prevedere. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili e dell'esperienza passata, l'Ema stima che potrebbe essere necessario almeno un anno prima che un vaccino contro Covid-19 sia pronto per l'approvazione e disponibile in quantità sufficienti per consentire un uso diffuso.