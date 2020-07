Coronavirus, oltre 809mila casi nel mondo: in Usa il doppio della Cina

Foto AFP

Gli Stati Uniti doppiano la Cina per numero di casi da coronavirus. Secondo il calcolo della Johns Hopkins University, i casi confermati nel mondo sono 809.608: a guidare la classifica gli Stati Uniti con oltre 164mila casi, seguiti da Italia (101.739), Spagna (94.417), Cina (82.272) e Germania (67.051).

Più di 400mila i morti in totale nel mondo a causa del Covid-19, con 400.636 vittime a livello globale. I dati forniti dalla Johns Hopkins University parlano anche delle persone che hanno sconfitto il Covid-19, ovvero 174.019 guariti. In testa ai Paesi maggiormente colpiti dal coronavirus ci sono gli Stati Uniti, con 175.067 casi, seguiti dall'Italia con 105.792 contagi. Per le vittime è invece l'Italia ad aver pagato il prezzo più alto, con 12.428 morti, seguita dalla Spagna con 8.269.