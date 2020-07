Coronavirus, Mosca studia spostamenti con codice a barre

(Foto Afp)

I contagi di Covid-19 in Russia sono aumentati di 500 in un giorno. Il numero complessivo dei casi confermati è di 2.337, ha reso noto la task force che segue la crisi. I decessi sono in totale 17. Sono state introdotte misure per il confinamento delle persone a Mosca, San Pietroburgo e in diverse altre regioni del Paese. La città di Mosca sta valutando la possibilità di introdurre un sistema di controllo sugli spostamenti dei residenti basato sulla generazione di codici a barre da parte delle autorità locali.

Ogni volta che una persona vorrà uscire di casa, anche solo per gettare l'immondizia o portare fuori il cane, dovrà 'scaricare' da una pagina web in cui figurano i suoi dati anagrafici, la fotografia e l'indirizzo di domicilio, un codice che sarà valido per il singolo spostamento.

Secondo quanto rende noto il sito di notizie online Meduza rilanciando un articolo di Kommersant, una presentazione del nuovo strumento è stata di recente effettuata all'ufficio del sindaco.