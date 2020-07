Coronavirus, record di morti in Gb: 393 nelle ultime 24 ore

(Foto Afp)

Nel Regno Unito sono stati registrati altri 393 decessi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto dall'inizio dell'epidemia. In totale, le vittime da Covid-19 nel Paese sono 1.801, secondo i dati ufficiali riportati dalla Bbc. In attesa che vengano diffusi i dati aggiornati, i casi di contagio registrati fino a ieri erano stati 22.141, con 134.946 persone sottoposte a test.

Coronavirus, tredicenne deceduto a Londra

Il numero di decessi da coronavirus nel Regno Unito potrebbe essere, però, del 25% superiore a quanto finora registrato. E' quanto suggeriscono i dati dell'Office for National Statistics che coprono il periodo fino al 20 marzo. Secondo i certificati di morte analizzati, in Inghilterra e Galles sono morte in quel periodo 210 persone per coronavirus, ma le stesse autorità sanitarie hanno riferito di solamente 170 decessi legati al Covid-19. Una discrepanza che porta al sospetto che i morti per il virus potrebbero appunto essere superiori di un quarto.