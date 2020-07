Coronavirus, la top model contagiata racconta: "E' spaventoso"

Dal profilo Instagram di Alexina Graham

C'è anche una top model tra le centinaia di migliaia di persone che nel mondo hanno contratto il coronavirus. Si tratta di Alexina Graham ed è il primo 'angelo' dai capelli rossi di Victoria's Secret. La modella inglese ha raccontato in un post su Instagram il calvario vissuto nei primi giorni di malattia. "Qualcuno non la prende ancora sul serio, leggo notizie su incontri e persino su party in casa. Per favore, rimanete nella vostra abitazione in isolamento o solo con chi vivete", dice la trentenne modella inglese prima di raccontare quanto vissuto sulla sua pelle.

"E' spaventoso: il primo giorno vomitavo e andavo in bagno più volte, poi febbre e forti brividi. Non riuscivo a respirare e nemmeno a parlare, i miei polmoni non me lo permettevano. Avevo una stretta in petto, non ero in grado di entrare e uscire dal bagno da sola e avevo bisogno di aiuto anche per alzarmi dal letto. Anche mangiare è diventato doloroso", spiega la top model di Nottingham, prima di lanciare un nuovo appello alla popolazione. "Per favore, prendetela seriamente e restate a casa". Poi conclude: "Grazie mille ai nostri eroi della salute, al servizio sanitario nazionale e a tutti gli operatori in questo momento folle".