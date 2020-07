Coronavirus, Trump-Conte: "Stretta cooperazione per rilancio economia"

Foto di repertorio (Ipa/Fotogramma)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed il premier Giuseppe Conte "hanno concordato di continuare a cooperare strettamente, anche attraverso il G7 sotto la presidenza americana, come all'interno del G20, per sconfiggere il virus e rilanciare l'economia globale". E' quanto ha riferito la Casa Bianca, dando conto della telefonata di ieri tra Trump e Conte, durante la quale "hanno discusso degli ultimi sviluppi e degli sforzi per combattere la pandemia di coronavirus".

"Trump ha espresso le sue condoglianze per quanti hanno perso la vita in Italia - continua la Casa Bianca - Il presidente ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con l'Italia e con tutti i nostri alleati europei per fermare la diffusione del virus e per fornire cure mediche a tutti quelli che ne hanno bisogno".