Coronavirus, Usa: oltre 3mila morti

Foto AFP

Sono saliti 162.168 i casi di coronavirus negli Stati Uniti con almeno 3040 decessi. E' questo il bilancio fatto dalla Cnn sulla base dei dati forniti dai 50 stati, dal distretto di Columbia, quello della capitale Washington, e dai territori Usa. L'emittente precisa che Hawaii e Wyoming non registrano decessi, provocati dal coronavirus.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha predetto "due settimane molto, molto dolorose", mentre la nazione combatte l'epidemia di coronavirus. "Questa è una piaga", ha detto Trump durante la conferenza stampa, aggiungendo che ci sarà "un po' di luce reale alla fine del tunnel". "L'ondata sta arrivando e sta arrivando piuttosto forte", ha aggiunto.

Nello stato di New York i casi di coronavirus confermati sono 75.795 e 1550 le persone morte. Lo ha detto il governatore Andrew Cuomo nella sua conferenza stampa quotidiana. "Stiamo ancora salendo su per la montagna" ha affermato, riferendosi al fatto che non si è ancora raggiunto il picco dei casi. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 332. Mentre le persone attualmente ricoverate in ospedale sono quasi 11mila.

Andrew Cuomo ha reso noto che il fratello Chris, noto conduttore della Cnn, è risultato positivo al test del coronavirus. "Starà bene, è giovane, in forma, è forte, non forte come pensa di essere, ma starà bene", ha detto il governatore sottolineando che "c'e' una lezione in questo, il virus è un grande livellatore". Il giornalista, conclude, "è in quarantena nel seminterrato della sua casa, è solo preoccupato per i suoi figli, spera di non averli contagiati".

Negli Stati Uniti sono stati effettuati oltre 1,1 milione di test per il coronavirus. Lo ha detto il vicepresidente Mike Pence nel briefing alla Casa Bianca sul coronavirus. mentre gli esperti della task force Usa, Anthony Fauci e Deborah Birx, hanno spiegato che le misure di distanziamento sociale funzionano, come sta dimostrando il caso dell'Italia.