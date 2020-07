Coronvirus, a Panama uomini e donne in quarantena a giorni alterni

Afp

Panama rafforza le misure di distanziamento per evitare la diffusione del coronavirus ed annuncia una quarantena a giorni alterni tra donne ed uomini. E' stato lo stesso presidente Nito Cortizo ad annunciare la misura che sarà in vigore da domani. Per i prossimi 15 giorni le donne potranno uscire i giorni dispari e gli uomini i giorni pari . "La domenica tutti staranno a casa", ha scritto il presidente su Twitter.

A Panama, si legge sul sito de La Prensa, i casi di Covid19 confermati sono 1075 ed i morti 27, con 152 ricoverati in ospedale, 43 in terapia intensiva. La misura della quarantena a giorni alterni tra uomini e donne farà in modo, si legge ancora sul giornale, che nelle strade di Panama vi sarà la metà delle persone.