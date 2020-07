Von der Leyen: "Misure Stati siano proporzionate e limitate"

Foto AFP

"Tutte le misure d'emergenza" adottate dagli Stati membri dell'Ue per rispondere alla pandemia di Covid-19 "devono essere limitate a quanto è necessario e strettamente proporzionate" alle necessità. "Non devono durare per un tempo indefinito. Inoltre, i governi devono assicurarsi che queste misure siano soggette a regolare scrutinio". Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione sulle misure di emergenza adottate dagli Stati membri che fa con ogni probabilità riferimento alle misure decise in Ungheria ieri, pur non contenendo alcuna indicazione esplicita al Paese danubiano.