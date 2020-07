Coronavirus, Ue: "Domani il pacchetto di misure anticrisi"

Il collegio dei commissari oggi "ha tenuto un dibattito orientativo su una serie di nuove proposte per affrontare la crisi: una proposta per aiutare a finanziare schemi nazionali di lavoro ad orario ridotto, chiamato Sure, per aiutare lavoratori ed imprese ad attraversare la crisi con tutte le competenze e i mezzi di produzione necessari". Lo ha spiegato il portavoce capo della Commissione Europea, Eric Mamer, durante il briefing on line con la stampa.

"Una seconda proposta - ha continuato Mamer - mira a dare flessibilità al modo in cui i fondi Ue possono essere utilizzati, principalmente nell'area dei fondi strutturali, e infine, una proposta che mira ad utilizzare il bilancio Ue per aiutare gli Stati membri a gestire la crisi sanitaria, chiamato Strumento di supporto di emergenza. Queste proposte dovrebbero essere adottate domani".

Il collegio dei commissari oggi "ha preso atto di tutto il lavoro in corso per affrontare la crisi provocata dal coronavirus" Sars-Cov-2. "La discussione si è focalizzata in particolare sulla risposta immediata sul flusso delle merci, sull'acquisto di equipaggiamento medico, sul rimpatrio di cittadini Ue, della risposta macroeconomica e del contributo della Commissione alla risposta globale a questa crisi", ha concluso Mamer.