Coronavirus, in Francia 509 decessi in 24 ore. Saliti a oltre 4mila i morti

(Afp)

Sono 509 i decessi registrati in Francia nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, portando il numero totale dei morti a 4.032. Secondo quanto annunciato dal direttore generale della Direzione sanitaria francese, Jérôme Salomon, le persone attualmente ricoverate sono 24.639, mentre in terapia intensiva si trovano 6.017 pazienti, 452 in più rispetto a ieri.