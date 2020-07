Coronavirus, Johnson: "Oggi 563 morti, è un giorno triste"

(Afp)

"Oggi è stato un giorno triste, molto triste, con 563 morti, un record in un solo giorno". Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, commentando il dato dei decessi nel Regno Unito nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus.

Se attueremo tutte le misure stabilite dal governo per prevenire i contagi, ha sottolineato Johnson in un video postato su Twitter, "non ho assolutamente alcun dubbio che inizieremo ad abbassare questi numeri e cambieremo il corso degli eventi nelle prossime poche settimane o mesi".

"Sebbene sia sequestrato qui al numero 10 di Downing Street, grazie ai miracoli delle tecnologie moderne riesco a essere in contatto costante con i miei funzionari e con tutti coloro che stanno coordinando la risposta al coronavirus", ha precisato il primo ministro, risultato positivo nei giorni scorsi.

"Sono assolutamente fiducioso che sconfiggeremo" il coronavirus, conclude, e "lo faremo tutti insieme. Ci riusciremo restando a casa, proteggendo il nostro sistema sanitario nazionale e salvando vite".