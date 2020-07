Coronavirus, oltre mille morti in Olanda

Foto AFP

Altre 134 persone hanno perso la vita a causa del Covid-19 in Olanda nelle ultime 24 ore, portando a 1.039 i decessi in totale. Lo rende noto l'Istituto nazionale di Sanità pubblica. Sono invece saliti a 13.614 i contagi in totale. Solo ieri sono 447 le persone ricoverate in ospedale, 5.159 in totale. Ieri il governo olandese ha esteso fino al 28 aprile le misure adottate a livello nazionale per contrastare la diffusione dell'infezione.