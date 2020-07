Coronavirus, in Spagna oltre 9mila morti e 100mila casi

Foto AFP

La Spagna supera i 100mila casi di Covid-19, con 7.719 nuovi contagi confermati in un giorno. Continua ad aggravarsi il bilancio dell'epidemia, con 864 decessi nelle ultime 24 ore, quinto giorno consecutivo in cui la cifra supera 800. Dall'inizio dell'epidemia sono morte 9.053 persone. I contagi sono in tutto 102.136, secondo i dati del ministero della Sanità a Madrid.