Ue lancia 'Sure', la 'cassa integrazione europea'

(Afp)

La Commissione Europea "proporrà questa settimana un nuovo strumento per sostenere il lavoro a orario ridotto", che si chiamerà 'Sure' ('sicuro' in inglese, starebbe per State sUpported shoRt-timE work), grazie al quale "più persone manterranno il loro posto di lavoro durante la crisi provocata dal coronavirus e ritorneranno al lavoro a tempo pieno quando finirà, quando la domanda tornerà a salire e gli ordini ritorneranno". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio.

"Abbiamo imparato la lezione della crisi finanziaria", continua, quando gli Stati che avevano strumenti simili sono stati capaci di ripartire più rapidamente, dato che le aziende non avevano dovuto licenziare dipendenti, mantenendo quindi intatto il loro potenziale produttivo. "E' cruciale far ripartire il motore dell'economia senza ritardo" quando la crisi sarà finita. Le aree di Milano e di Madrid, sottolinea von der Leyen, fanno parte della "spina dorsale dell'economia europea".

Sure "aiuterà i Paesi più colpiti ed è garantito da tutti gli Stati membri: questa è la solidarietà europea in atto. E' per l'Italia, per la Spagna, per gli altri Paesi e per il futuro dell'Europa", dice ancora von der Leyen.

"Oggi lanciamo Sure un fondo europeo a sostegno di strumenti tipo Cassa Integrazione per difendere il lavoro nei paesi più colpiti nel tempo difficile della crisi. Un primo passo. Importante. #Solidarietà", twitta il commissario Paolo Gentiloni.

"Oggi dalla Commissione una decisione storica. Parte il #Sure, una cassa integrazione europea, un fondo che fornisce risorse comuni di tutti gli stati membri per finanziare un assegno ai lavoratori colpiti dalla crisi del coronavirus", scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "Questa è l'Europa che vogliamo. L'Europa della solidarietà e del lavoro. Ora avanti e massimo sostegno al Governo italiano per una politica economica e industriale comune".