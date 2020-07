Coronavirus, in Austria fino a 1.200 contagi in resort sciistico in Tirolo

(Adnkronos)

Tra le seicento e le mille persone provenienti da diversi Paesi avrebbero contratto il nuovo coronavirus nel complesso sciistico austriaco di Ischgl, in Tirolo. Lo afferma la Ages, la sanità austriaca, accusando le autorità regionali di aver chiuso troppo tardi Ischgl e la vicina valle di Paznaun. Nel corso di una conferenza stampa a Vienna, il direttore medico dell'Ages, Franz Allerberger, ha spiegato che la prima donna ad ammalarsi nella valle di Paznaun, in Tirolo, ha presentato sintomi dal 5 febbraio, ma il tampone le è stato effettuato a marzo.

La donna, di nazionalità svizzera, lavora in un bar a Ischgl. Il virus è stato importato anche da due giovani norvegesi che studiano a Milano e che sono venuti in Tirolo a sciare. L'avvocato dei consumatori Peter Kolba ha raccolto informazioni da circa 2.200 turisti positivi al test dopo una vacanza nella valle di Paznaun. Molti di loro sono tedeschi, svizzeri, olandesi e inglesi, e hanno pensato a una class action. La polizia e la procura austriaca stanno indagando per verificare se la diffusione del coronavirus a Ischgl sia stata favorita da una condotta negligente.