Coronavirus, in Francia almeno 884 decessi in case riposo

(Foto AfP)

Nuovi dati diffusi dalle autorità sanitarie francesi mostrano che almeno 884 persone anziane sono morte a causa del Covid19 in case di riposo ed altri istituti simili. Lo ha detto il direttore generale della Sanità francese, Jerome Salomon. Questi decessi non sono stati inseriti nel conteggio delle morti registrate negli ospedali che ad oggi sono 4503, 471 in più rispetto a ieri. Mentre i casi confermati di coronavirus sono arrivati a 59.105, anche Salmon ritiene che sulla base delle consultazioni mediche i casi effettivi tra il 16 ed il 29 marzo nel Paese sarebbero stati 141mila.

In Francia non sarà più necessario mostrare alla polizia l'autocertificazione per uscire in versione cartacea, da lunedì si potrà anche caricarla sullo smartphone. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno Christophe Castaner, spiegando che è stato predisposto un sistema sicuro per proteggere la privacy degli utenti ed evitare il furto di dati sensibili. Da lunedì il formulario sarà scaricabile in formato Pdf sullo smartphone a partire dai siti del ministero dell'interno e del governo. Su richiesta delle forze dell'ordine potrà essere presentato sotto forma di codice QR.