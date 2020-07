Coronavirus, Di Maio: "Oggi arrivate oltre 16 milioni di mascherine"

Afp

"Solo oggi in Italia sono arrivate oltre 16 milioni di mascherine dall’estero". Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, precisando che sono arrivate "10,2 milioni di mascherine a Malpensa, 3 milioni a Fiumicino, 3 milioni a Bologna". Arrivi "che si aggiungono alle oltre 30 milioni di mascherine arrivate nelle scorse settimane nel nostro Paese e che servono a tutelare donne e uomini in prima fila nei nostri ospedali".

"Tutto il personale del ministero degli Affari Esteri continua a lavorare per reperire altri dispositivi sanitari che una volta arrivati in Italia verranno sdoganati dal personale dell’Agenzia delle dogane e consegnati alla Protezione civile", spiega Di Maio, che allega il link per vedere quanto materiale sanitario è stato inviato in ogni regione italiana.

Poi, al Tg5, ha aggiunto: "Io non riesco a capire come si possa fare polemica in questo momento quando si stanno contando i morti", ha replicato Di Maio alla domanda sulle polemiche da parte dell'opposizione sul piano sanitario. Riguardo alle mascherine il ministro ribadisce che " dal primo momento insieme agli ambasciatori, ai consolati in tutto il mondo stiamo reperendo mascherine e ventilatori per aiutare i nostri medici in nostri infermieri". "Ad oggi ne sono arrivati 50 milioni di mascherine - ha aggiunto - la distribuzione non compete al ministero degli Esteri ma abbiamo richiesto che a distribuire fosse l'Esercito e da tre giorni i nostri militari stanno portando mascherine in tutta Italia".