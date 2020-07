Coronavirus, in Russia contagi aumentati di 771 in un giorno

(Afp)

I contagi confermati di Covid-19 in Russia sono aumentati a 3.458, con 771 nuovi casi in più in un giorno. Sono decedute dopo aver contratto il coronavirus 30 persone. Il lockdown è stato imposto a Mosca, San Pietroburgo e in diverse altre regioni del Paese. A livello nazionale, le autorità dovrebbero prorogare di un'altra settimana il periodo di astensione dal lavoro per tutti coloro che svolgono mansioni considerate come non essenziali, anticipa oggi il quotidiano Kommersant.