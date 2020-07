Coronavirus, WSJ: "Numero vittime Italia più alto di quanto riportato"

(Fotogramma)

"Il bilancio delle vittime di coronavirus in Italia è molto più alto di quanto riportato". E' il titolo dell'articolo che il Wall Street Journal pubblica nella sua edizione online. I 13155 decessi, si legge, "raccontano solo una parte della storia, perché molte persone che muoiono per il virus non arrivano in ospedale". "Molti muoiono senza essere inseriti nel conteggio mentre il sistema sanitario nazionale lotta per salvare vite", è una sintesi del WSJ.