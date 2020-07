Coronavirus, altri 148 morti in Olanda

(Foto Afp)

Altri 148 morti sono stati registrati a causa del Covid-19 in Olanda nelle ultime 24 ore, facendo salire a 1.487 il numero totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Lo riferiscono gli ultimi dati diffusi dall'Istituto di salute pubblica (Rivm) olandese, secondo il quale i contagi sono saliti a 15.723, con un ulteriore aumento di oltre mille casi. I pazienti ricoverati in ospedale, inoltre, sono 6.286, 502 in più rispetto agli ultimi dati resi noti. I media olandesi sottolineano come il 'lockdown' imposto dalle autorità stia rallentando il ritmo dei contagi. La situazione più difficile è sempre nel Nord Brabante, l'area dove sono stati registrati i primi casi di coronavirus.