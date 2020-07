Coronavirus, Cina a Usa: "Dove sono gli aiuti promessi?"

(Afp)

"La Cina non ha ancora ricevuto un centesimo di aiuti dagli Stati Uniti, dopo che il segretario di Stato, Mike Pompeo, ha anticipato un pacchetto di 100 milioni di dollari per aiutare la Cina e altri Paesi a fare fronte all'epidemia", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, riferendosi agli aiuti annunciati dagli Usa all'inizio dello scorso mese di febbraio per l'emergenza coronavirus. La Cina inoltre chiede conto agli Stati Uniti delle quote dovute, e non versate, all'Organizzazione mondiale della sanità e alle Nazioni Unite. "A che punto sono con i pagamenti?", chiede la portavoce.