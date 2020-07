Coronavirus, colloquio Trump-Macron: "Cooperare con Onu per sconfiggere pandemia"

(Fotogramma)

Nuovo colloquio telefonico tra Donald Trump ed Emmanuel Macron sull'emergenza coronavirus. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ed il presidente francese "hanno discusso di riunire presto i leader del P5 (i Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, Francia, Stati Uniti, Cina, Russia e Gran Bretagna) per accrescere la cooperazione con le Nazioni Unite per sconfiggere la pandemia e assicurare la pace e la sicurezza internazionali".

Trump ha anche ribadito che "gli Stati Uniti sono al fianco del popolo francese e ha fatto le sue condoglianze per quanti hanno perso la vita in Francia per la pandemia", ha riferito ancora la Casa Bianca, secondo cui i due presidenti "hanno discusso anche di importanti questioni regionali e internazionali".