Coronavirus, Corea del Nord: "Qui nemmeno un caso"

(Xinhua)

La Corea del Nord ritiene che ''non ci sia una sola persona'' nel Paese ad aver contratto il coronavirus, affermando di aver messo in atto una strategia di successo, con misure di contenimento rigide e la chiusura dei propri confini. Ma il generale americano Robert Abrams, comandante delle Forze Usa in Corea del Sud, ha detto alla Cnn di ritenere che sia una ''affermazione impossibile'' e ''falsa''.

Alla Bbc, l'esperto nordcoreano Oliver Hotham, di Nk News, ha detto di ritenere che nel Paese ci siano persone contagiate, ma che i numeri non siano alti. ''E' veramente improbabile che non abbia casi perché confina con la Cina e con la Corea del Sud'', ha detto Hotham, ponendo l'accento in particolare sul ''commercio al confine e i rapporti economici'' tra Pyongyang e Pechino. ''Veramente non posso credere che sia possibile che abbiano evitato'' i contagi totalmente. All stesso modo ha detto di ritenete ''improbabile'' un contagio su larga scala perché ''hanno preso davvero misure precauzionali presto. Penso che sia possibile che abbiamo prevenuto un'epidemia''.

La Corea del Nord ha effettivamente reagito molto più rapidamente di altri Paesi nella regione per contenere la diffusione del coronavirus. A fine gennaio ha chiuso i suoi confini e pii ha messo in quarantena centinaia di stranieri a Pyongyang. Durante questo periodo i casi in Cina crescevano in modo esponenziale.

Un rapporto di NK News ha stimato che diecimila persone sono state messi in quarantena in Corea del Nord e cinquecento lo sono ancora. La maggior parte dei nordcoreani ''sa molto bene'' quello che sta accadendo, ha detto Hotham alla Bbc, spiegando che ''c'è una grande copertura mediatica. Praticamente ogni giorno viene dedicata un'intera pagina dedicata agli sforzi messi in atto dal Paese e alla situazione internazionale''. Anche Fyodor Tertitskiy, ricercatore presso la Kookmin University, ha detto che il Paese sta ''conducendo una campagna di propaganda per insegnare alla popolazione come comportarsi per prevenire la diffusione del virus".