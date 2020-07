Coronavirus, in Corea del Sud oltre 10mila casi

(Foto Afp)

Sono più di diecimila le persone contagiate dal Covid-19 in Corea del sud, che diventa così il secondo Paese più colpito dal coronavirus in Asia. Lo riferiscono i Centri coreani per il controllo e la prevenzione della malattia, spiegando che si sono registrati 86 nuovi casi nelle ultime 24 ore, portando a 10.062 il totale dei contagi. Sono invece 169 le persone che hanno perso la vita.