Coronavirus, oltre tremila casi nelle Filippine

Afp

Altri 385 casi di Covid-19 sono stati registrati oggi nelle Filippine, portando il totale dei contagi a 3.018. Lo rende noto l'autorità sanitaria di Manila, spiegando che dal 14 aprile si darà il via a una serie di test in massa per accertare i contagi in otto ospedali. Sono invece 136 le persone morte per il coronavirus nel Paese e 52 quelle guarite.

Il governo di Manila ha attuato una serie di misure per contenere il contagio, affermando che le persone che vivono nelle zone poste sotto il lockdown non potranno uscire se non per necessità effettive. E, se lo faranno, devono indossare la mascherina.