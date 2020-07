Coronavirus, Portogallo in 'fase critica': 246 morti

(Afp)

Sono quasi diecimila i casi di coronavirus in Portogallo, dove lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 17 aprile. Il ministero della Sanità di Lisbona ha confermato un totale di 9.886 casi, 852 in più rispetto a ieri, e il decesso di 246 persone, 37 morte nelle ultime 24 ore. Il premier Antonio Costa ha riconosciuto che il Paese attraversa "la fase più critica" e ha indicato aprile come "il mese a maggior rischio".