Coronavirus, Trump: "Mascherine? A volte meglio le sciarpe"

(Afp)

"Le sciarpe in alcuni casi sono meglio" delle mascherine. Sono le parole di Donald Trump nel corso del briefing quotidiano alla Casa Bianca. Al presidente vengono poste domande relative ad eventuali nuove linee guida a livello federale che prevedano la raccomandazione di utilizzare mascherine all'esterno delle proprie abitazioni.

In attesa di comunicazioni, Trump dice: "Se la gente vuole indossarle, può farlo, Molte persone hanno le sciarpe, in alcuni casi sono meglio, dipende dal materiale. Sono più spesse". Gli Stati Uniti, come molti altri paesi colpiti dall'emergenza coronavirus, hanno bisogno di ingenti quantitativi di dispositivi di protezione da mettere a disposizione, in particolare, degli operatori sanitari: "Stiamo producendo milioni di mascherine, ma vogliamo che vadano agli ospedali".