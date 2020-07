Coronavirus, Trump negativo a secondo test

Afp

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo anche al secondo test eseguito per il coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso, affermando di essere stato ''veramente curioso di vedere quanto il test funzionasse rapidamente'', sottolineando che il risultato è arrivato in 15 minuti. Il primo test era stato eseguito a metà marzo.

Trump ha quindi affermato di aver invocato il 'Defense Production Act' per accelerare la produzione di ventilatori utili ''a salvare le vite degli americani'' e per far sì che la 3M produca mascherine.