Coronavirus, Trump: "Potevo bloccare invio materiali a Italia, non l'ho fatto"

(Afp)

Abbiamo fermato ordini" per l'invio di materiali in diversi paesi. "C'è un ordine dall'Italia per materiali importanti e alcuni ventilatori, l'ordine è stato fatto tanto tempo fa. Avrei potuto bloccarlo ma ho detto 'no, bisogna farlo partire'. Hanno grossi problemi". Donald Trump, nel corso del briefing quotidiano alla Casa Bianca, si è espresso così sulla spedizione di materiali ad altri paesi. Anche gli Stati Uniti sono alle prese con l'emergenza legata alle forniture di dispositivi di protezione e di ventilatori. "C'è un grosso ordine dalla Spagna, avrei potuto bloccarlo. Ma ho detto di farlo partire", le parole del presidente. Nei giorni scorsi, Trump ha annunciato l'invio di materiali e prodotti all'Italia per 100 milioni di dollari.

Può capitare che "governo federale e singoli stati" siano in competizione per l'acquisto dello stesso prodotto. "Dobbiamo metterci d'accordo, ci facciamo da parte noi o si fanno da parte gli stati", ha detto Trump evidenziando l'opportunità di evitare aste. "Ci sono 151 paesi là fuori oltre agli Stati Uniti e stanno tutti facendo ordini. I ventilatori adesso un grande valore, in questo momento ne vengono costruiti a migliaia e tra poco costeranno 5 dollari".

