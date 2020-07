Coronavirus, in Africa più 313 morti: più di 7.700 contagi

(Foto Afp)

L'Africa supera la soglia dei 300 morti a causa della pandemia di coronavirus. Nei Paesi del continente sono 313 i decessi, 29 in più rispetto ai dati di ieri, e 7.741 i casi di contagio in 50 Stati, secondo il Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana (Cdc Africa). Aumenta il numero dei guariti: sono 640 rispetto ai 561 di ieri. Primo Paese per numero di vittime resta l'Algeria, con gli 83 decessi già confermati dai dati di ieri. Il più colpito, il Sudafrica: qui si contano nove morti, ma 1.505 casi diagnosticati di Covid-19.

Oltre ad Algeria e Sudafrica ci sono altri 27 i Paesi del continente in cui si registrano vittime: Egitto (66), Marocco (48), Burkina Faso (16), Tunisia (18), Repubblica democratica del Congo (16), Camerun (8), Mauritius (7), Ghana (5), Niger (5), Nigeria (4), Kenya (4), Congo (3), Mali (3), Togo (3), Angola (2), Sudan (2), Gabon (1), Libia (1), Botswana (1), Gambia (1), Zimbabwe (1), Zambia (1), Costa d'Avorio (1), Capo Verde (1), Senegal (1), Tanzania (1) e Mauritania (1).