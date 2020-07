Coronavirus, Coral Princess a Miami con due morti a bordo

(Afp)

La Coral Princess è arrivata nel porto di Miami, in Florida, con due passeggeri, morti a bordo a causa del Covid-19 e molti altri che "non sono in condizioni di viaggiare". Lo ha riferito il sindaco della città Mayor Carlos Gimenez, in una conferenza stampa in video collegamento. Due passeggeri della nave da crociera hanno bisogno di "cure immediate" e saranno trasferiti in ospedale, mentre circa altri 15 passeggeri, "ancora malati" a causa del coronavirus, rimarranno a bordo fino a quando non riceveranno il via libera dalle autorità sanitarie.

"Tutti i passeggeri verrano sottoposti a screening prima di recarsi in aeroporto per raggiungere le loro destinazioni finali", ha riferito ancora Gimenez.

The Coral Princess aveva 1.020 passeggeri a bordo e 878 persone di equipaggio. La nave era partita da Santiago del Cile il 5 marzo ed aveva tentato di sbarcare i passeggeri in Brasile e successivamente a Fort Lauderdale, prima di arrivare a Miami.