Coronavirus, a letto con sintomi anche fidanzata di Johnson

(Fotogramma/Ipa)

Carrie Symonds, compagna del premier Boris Johnson, ha trascorso "la passata settimana" a letto con i "principali sintomi del coronavirus". Lo ha riferito lei stessa in un tweet, spiegando che non c'è stato bisogno di sottoporsi al test e che, "dopo sette giorni di riposo, mi sento più forte e in via di guarigione". La Symonds è incinta e in un successivo tweet ha affermato che soffrire dei sintomi del Covid-19 durante una gravidanza è "ovviamente preoccupante". Il premier Johnson è ancora in autoisolamento, dopo essere risultato positivo al coronavirus.