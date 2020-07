Coronavirus, 42 morti in Israele: si sfiorano i 7.600 casi

(Foto Afp)

Sono 42 i morti con coronavirus in Israele, dove i casi confermati sono almeno 7.589. Il Times of Israel riporta stamani del decesso di una 88enne all'Ichilov Medical Center di Tel Aviv e di una 67enne al Soroka Medical Center di Beersheba, entrambe con patologie pregresse.

I dati del ministero della Sanità di Tel Aviv parlano di 115 pazienti in condizioni gravi e di 427 israeliani guariti dopo aver contratto la Covid-19. Ieri è stata trasferita da Ashdod a Tel Aviv la 22enne israeliana che si è ammalata a causa della diffusione del coronavirus. Le sue condizioni vengono descritte come "serie": è la paziente più giovane ricoverata in Israele.