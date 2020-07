Coronavirus, oltre 60000 morti nel mondo

(Foto Afp)

Sono saliti a oltre 60mila i decessi a causa del coronavirus nel mondo. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, secondo cui si contano 60.115 morti e un totale di 1.134.418 casi.

Per gli Stati Uniti, segnalava la Johns Hopkins University in mattinata, il bilancio parla di quasi 228.000 casi, il numero più alto di contagi a livello globale, e 7.157 morti. L'Italia resta il primo Paese al mondo per il triste bilancio di 14.681 vittime.