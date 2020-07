Coronavirus New York, oltre 3500 morti: "Picco si avvicina"

(Afp)

Sono 3565 i decessi per coronavirus nello stato di New York. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo nel briefing quotidiano. "La crescita prosegue, siamo a 113704 casi, quelli nuovi sono 10841. Ieri sono state testate 283621 persone", dice Cuomo, evidenziando che "due terzi delle persone ricoverate sono state dimesse. Ci stiamo avvicinando al picco, la nostra lettura delle proiezioni ci dice che siamo a 5-8 giorni dal picco. E' frustrante non avere certezze, ma in un ceerto senso è positivo non essere arrivati al picco perché abbiamo ancora temo per prepararci ancora meglio", prosegue.

Nell'emergenza ci sono anche "ottime notizie. Il governo cinese faciliterà la donazione di 1000 respiratori che arriveranno oggi all'aeroporto JFK, faranno un'enorme differenza per noi". L'Oregon, inoltre, "mette a disposizione 140 respiratori. E' uno splendido gesto da parte del governatore dell'Oregon ed è anche una decisione intelligente, perché se non fermiamo il virus a New York, l'Oregon potrebbe avere un problema a maggio. In Oregon vedono che c'è un incendio, è meglio spegnerlo prima che arrivi vicino alla propria casa"