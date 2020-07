Coronavirus, 600 positivi nell'Esercito francese

Afp

Tra i militari francesi si contano 600 contagi, ma "la capacità operativa" dell'Esercito "non ha subito alcuna conseguenza". Lo ha assicurato la ministra della Difesa di Parigi, dando la notizia dei casi positivi tra i soldati, sottolineando che "la situazione si sta evolvendo e la stiamo seguendo molto da vicino".

Parly è intervenuta dopo che due giorni fa il ministero della Difesa aveva già confermato la notizia di quattro casi di coronavirus tra i militari che partecipano all'operazione antiterrorismo "Barkhane" in Sahel. "La pandemia è globale - ha sottolineato Parly - per cui non è una sorpresa, ma le nostre continuano a essere concentrate sulle loro missioni di lotta ai jihadisti".