Coronavirus, in Africa oltre 7700 contagi

(Foto Afp)

Oltre 40 paesi africani hanno deciso di vietare eventi che riuniscono molte persone e di chiudere gli spazi pubblici nel quadro di una serie di misure volte ad impedire la diffusione dei contagi da Coronavirus nel continente, dove sono stati registrati 7.741 casi e 313 morti.

Il Centro di controllo delle malattie dell'Unione Africana ha confermato inoltre che dodici paesi hanno adottato misure restrittive nazionali per limitare gli spostamenti interni e altri 12 sono in uno stato di confinamento parziale, dove non sono autorizzati gli spostamenti all'estero.