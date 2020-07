Coronavirus, in Germania oltre 91mila contagi: più di 1300 i morti

In Germania sono stati registrati 91.714 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Un bilancio che fa registrare per il terzo giorno consecutivo una diminuzione del numero di contagi registrati in un giorno.

Finora sono almeno 1318 le persone decedute come conseguenza della malattia.

Il numero dei contagi è particolarmente alto in Baviera, con oltre 23mila casi accertati ed almeno 370 morti e nel NordReno Westfalia, con oltre 19.400 casi e almeno 250 decessi.