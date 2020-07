Coronavirus, in Spagna rallenta crescita contagi

(Foto Afp)

Nelle ultime 24 ore in Spagna 674 persone sono morte per il Coronavirus, la crescita minore, in termini percentuali dal mese scorso. In totale nel paese ci sono stati 12.418 decessi. E' aumentato invece il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. I pazienti guariti sono 38.080, 4mila in più di ieri. I dati ufficiali parlano inoltre di 6mila nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, contro i 7mila del giorno precedente, per un totale di oltre 130mila.

"I dati confermano una stabilizzazione, un indebolimento dell'epidemia", ha dichiarato il ministro della Salute di Madrid, Salvador Illa, sottolineando che le restrizioni funzionano.